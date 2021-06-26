هكذا علّق الفنان القدير صالح أوڨروت على خبر وفاته

نشر الفنان القدير صالح أوڨروت تغريدة عبر صفحته على الفيسبوك يفنذ من خلاله الإشاعات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الإجتماعي. هذا ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاة الممثل صويلح.

وكتب الممثل الكبير ومحبوب الجزائريين تغريدة هذا مضمونها “انا بخير الحمد الله شكرا على سؤالكم احبتي والله يهدي ما خلق”

ونشرت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة عبر صفحتها على الفيسبوك تغريدة تستنكر فيها الإشاعات الكاذبة. التي تداولها مؤخرا رواد منصات التواصل الإجتماعي. بنشر خبر وفاة صويلح اطال الله في عمره وشفاه.

وكتبت بن دودة بهذا الخصوص “الاشاعات التي تطاله في كلّ مرّة دون تحقّق مؤذية له ولعائلته ولنا جميعا.”

وأكدت الوزيرة في تغريدتها على وجوب التأكد قبل نشر أخبار قد تؤدي اصحابها وقالت: ” يجب التفكير مليّا قبل تداول أنباء قد تؤذي الآخرين.”