هكذا كان يتابع “علي لابوانت” المولودية أثناء الثورة

ترتبط الثورة الجزائرية كثيرا بعالم كرة القدم، حيث أن جميع الأندية ودون إستثناء قدمت مُجاهدين وشُهداء لرفع الراية الوطنية عاليا.

وكان “زعيم” القصبة، الشهيد “علي لابوانت” من المُتيمين بمولودية الجزائر، حيث أنه ورغم الكفاح، إلا أنه كان لايُضيع فُرصة مُتابعتها.

وكشفت إبنة مؤسس “العميد” عبد الرحمن عوف، بأن والدها كان يلتقي كثيرا بعلي لابوانت الذي كان يطلب جديد فريقه المحبوب.

وصرحت قائلة في تصريحات سابقة للتلفزة الوطنية :”والدي كان يرش “لابوانت” وبقية المُجاهدين بماء الزهر ويمنحهم بعضا من أنواع التبغ”.

وختمت:”علي لابوانت كان يعشق بالمولودية ويأتي لـ”الحومة” للإحتفال قليلا مع الجماهير”.