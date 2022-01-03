هكذا قسمت منحة البطالة والحصة الكبرى لهذ المنطقة

كشف عبد العزيز فايد المدير العام للميزانية بوزارة المالية سهرة اليوم حصريا للنهار تفاصيل جديدة حول منحة البطالة. وخلال نزوله ضيفا على حصة 52 دقيقة اقتصاد أوضح عبد العزيز فايد ان هناك لجنة وزارية مشتركة تدرس مرسوم تنظيمي لتطبيق منحة البطالة.

وأوضح المدير العام للميزانية أن منحة البطالة تم تقسيمها على ثلاث مناطق: الجنوب، الهضاب والشمال تختلف من منطقة لأخرى والمنحة الأكبر يستفيد من سكان الجنوب.

أما بخصوص قيمة المنحة قال عبد العزيز فايد قيمة المنحة لم تحدد بعد وحاليـا لاتزال في المناقشة والدراسة. كما تم تخصيص غلاف مالي لها يقدر بـ 142 مليار دج لمنحة البطالة.

ومن جهة اخرى صرح المدير العام للميزانية ان 2 مليون 720 ألف عامل في الوظيـف العمومي معني بمراجعة النقطة الاستدلالية. حيث تم تخصيص 240 مليار دج لزيادة الأجور عبر مراجعة النقطة الاستدلالية.