هكذا ودعت الساحة الفنية الممثل القدير بلاحة بن زيان

نزل خبر وفاة الفنان القدير بلاحة بن زيان المعروف بإسم “النوري” كاصعقة على الجزائريين عامة والأسرة الفنية خاصة.

وتوفي اليوم الممثل والكوميدي بلاحة بن زيان عن عمر ناهز 68 سنة بالمستشفى العسكري بوهران بعد معاناة مع المرض.

وكان الممثل الكوميدي قد أجرى الاربعاء الماضي عملية جراحية على مستوى القلب بالمستشفى العسكري في وهران كللت بالنجاح

ونشر المغني محمد بن شنات عبر صفحته على الأنستغرام خبر وفاة الفنان بصورة بلاحة ومكتوب أمامها “انا لله وإنا إليه راجعون”.

بينما كتب رمزي زانڨا عبر صفحته على الأنستغرام “ربي يرحمك والله يعطي الصبر العايلة ”

في حين كتب سمير مستر إكس الممثل وكاتب السيناريو رفقة جعفر قاسم الله يرحمك ويغفرلك يا لعزيز الغالي ماقدرت نامن.

وكتب محمد خستاني رحت بكري ياعمي بلاحة رحت بكري مشبعناكش.

ونشر الفنان القدير مذني نعمون والمعروف ببرهان ربي يرحمك انشالله ويوسع عليك يا لعزيز يا بلاحة.

كما كتب الفنان عبد القادر جريو غادرنا وهو في عز العطاء يا عمي بلاحة رحت بكري بزاف ألف رحمة عليك.

من جهته كتب الفنان ديزاد جوكر شميسو ربي يرحمك يال بلاحة يحب للخير لجميع الناس ومتواضع لأقصى درجة.

ونشرت الممثلة سهيلة معلم لن ننساك ستبقى حيا في قلوبنا يا بلاحة يا غالي.

وكتب المغني الشاب بلال الله يغفر له ويرحمه ويلهم ذويه الصبر وسلوان.

هذا وستشيع جنازة الفقيد غدا بمقبرة سيڨ في معسكر.