هلاك امرأة وإصابة 3 أشخاص في حادث مرور بتيارت

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، بولاية تيارت

الحادث وقع بالطريق الوطني رقم23 في شطره الرابط بين بلديتي الرحوية وقرطوفة،وفقا لما ورد في بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية.

ونتج الحادث الذي وقع بمنطقة “عين الحاج” ببلدية الرحوية عن انقلاب سيارة مما تسبب في وفاة امرأة(70 سنة) بعين المكان،

وإصابة 3 أشخاص بجروح نقلو على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “تيجاني هدام” لذات الجماعة المحلية.

وقد قام أعوان الحماية المدنية بنقل جثة الضحية إلى مستشفى “يوسف دمرجي” لتيارت.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.