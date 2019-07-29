هلاك خمسة أشخاص في حادث مرور بوهران
توفي خمسة أشخاص ،اليوم الاثنين ، في حادث اصطدام سيارتين بالطريق الوطني 13 ببلدية بوفاطيس بولاية وهران.
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توفي خمسة أشخاص ،اليوم الاثنين ، في حادث اصطدام سيارتين بالطريق الوطني 13 ببلدية بوفاطيس بولاية وهران.
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تمكنت عناصر الأمن بولاية الطارف من حجز 430 قرص مهلوس وتوقيف شخصين ينحدران من ولايتي بجاية وبرج بوعريريج.
أحدهما مسبوق قضائيا يبلغان من العمر 30سنة، وذلك…
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تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33سنة، عن قضية حيازة الأقراص المهلوسة لغرض البيع.
القبض…
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