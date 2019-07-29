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هلاك خمسة أشخاص في حادث مرور بوهران

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هلاك خمسة أشخاص في حادث مرور بوهران
بقلم شهرزاد مزياني

توفي خمسة أشخاص ،اليوم الاثنين ، في حادث اصطدام سيارتين بالطريق الوطني 13  ببلدية بوفاطيس بولاية وهران.


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