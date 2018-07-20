هلاك زوجين وإصابة 5 أشخاص آخرين إثر اصطدام سيارتين بتيسمسيلت

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة الخميس إلى الجمعة بولاية تيسمسيلت.

ونتج الحادث عن اصطدام سيارتين سياحيتين، كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى وفاة رجل سبعيني، وزوجته البالغة 63 سنة.

على مستوى الطريق الولائي رقم 77 الرابط ما بين بلدية العيون وحدود ولاية الجلفة، وبالضبط في قرية “سلمانة”.

كما أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و 44 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

اين تم إسعاف الضحايا إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول الحادث.