هلاك 4 جمركيين في حادث مرور بتمنراست

الحادث وقع جراء اصطدام سيارة رباعية الدفع للجمارك بشاحنة ذات مقطورة.
تذمّر الباعة بتيجلابين،اليوم السبت، من حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات المستعملة منذ أشهر وانعدام البيع والشراء رغم انخفاض الأسعار.
واشتكى بعض السماسرة من انخفاض الأسعار…
نجا شاب بأعجوبة بعد تعرض سيارته من نوع "سامبول" الاحتراق ثم الانفجار على مستوى مدخل منطقة العين البيضاء بوهران.
حيث خرج من مركبته مسرعا بعدما لاحظ…
لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 5 حوادث مرور على المستوى الوطني خلال ال48 ساعة الأخيرة.
وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية،…
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