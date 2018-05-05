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هلاك 4 جمركيين في حادث مرور بتمنراست

أخبار الجزائر
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هلاك 4 جمركيين في حادث مرور بتمنراست حادث مرور
بقلم خ.صديق

توفي، اليوم السبت، 4 أشخاص من سلك الجمارك في حادث مرور بمنطقة عين أمقل ولاية تمنراست.  

الحادث وقع جراء اصطدام سيارة رباعية الدفع للجمارك بشاحنة ذات مقطورة.

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