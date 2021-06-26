هل سيكون بعجي وزيرا أولا؟ الأمين العام للأفلان يرد

وقال بعجي للصحافة الوطنية “تعيين شخص في منصب الوزير الأول من صلاحيات رئيس الجمهورية. الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية أن يختار من الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني. رئيس الجمهورية لديه رؤيته الخاصة. بالنسبة لتشكيلة الحكومة سيكون لدينا الحصة الكبرى بما أننا تحصلنا على أكبر عدد من الأصوات في التشريعيات”.

كما كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية، اليوم السبت. في إطار المشاورات الموسعة التي يقودها الرئيس تبون، لتشكيل الحكومة.

وقال أبو الفضل بعجي في تصريح للصحافة الوطنية، اليوم السبت، إنه قدم عرضا لرئيس الجمهورية حول المشاركة في الحكومة. مشيرا أن الرئيس لديه رؤية خاصة بتشكيلة الحكومة. ولا يزال الاتصال قائما بينهم وبين الرئيس خلال الأيام القادمة حول ذات الموضوع.