هل يستنسخ “زطشي” التجربة الكرواتية في الجزائر ؟

صنع المنتخب الكرواتي الحدث خلال المونديال الروسي بأدائه الكبير في خامس مشاركة له، وهذا تحت قيادة مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش.

الذي كان ينشط في الدوريات الخليجية منذ 2010، حيث درب الأهلي والفيصلي السعوديين وقبل سنة فقط نادي العين الإماراتي.

في وقت يتواجد المدرب الجزائري للدحيل القطري جمال بلماضي أبرز مرشحي الإتحاد الجزائري لخلافة ماجر على رأس المنتخب الوطني.

ما يزيح كل التأويلات التي تحدثت عن عدم إمكانية بلماضي من تحقيق نتائج مع الجزائر وقد يدفع بزطشي لإستقدامه وتكرار السيناريو الكرواتي.