هني:”أنا فخورا بإرتداء قميص الخضر ومحرز موهوب”

أبدى النجم الجزائري “سفيان هني” لاعب “سبارتاك موسكو” الروسي فخره الشديد بإرتداء قميص المنتخب الوطني مُعتبرا زميله “محرز” باللاعب الموهوب.

وقال “هني” في حوار مطول مع الموقع الرسمي لناديه الروسي الذي إلتحق به في هذا الميركاتو الشتوي.

“أنا فخورا بحمل قميص المنتخب الوطني الجزائري الذي يملك لاعبين موهوبين أمثال رياض محرز أفضل لاعب في البريمرليغ سنة 2016”.

“رغم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي مازال محرز لم يُغادر الفريق والجميع يقول لأنه جزائري لم يحدث ذلك”.

وأضاف:”لقد رأيتم.. القائمين على التعاقدات لا يريدون التعاقد مع اللاعبين الجزائريين رغم تقديم المنتخب الوطني لكأس عالم رائعة بالبرازيل”.