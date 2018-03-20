هني :”لاعبو المنتخب خاوتي وسعيد بتواجدي بالجزائر”

الرياضة
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هني :”لاعبو المنتخب خاوتي وسعيد بتواجدي بالجزائر”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، سفيان هني، عن سعادته لإلتحاقه بأرض الوطن من أجل المُشاركة رفقة “الخضر” في الوديتين أمام “تانزانيا” و”إيران”.

وتحدث متوسط الميدان لتلفزيون “النهار” قائلا :”أمر مُفرح أنّ أتواجد بالجزائر، من أجل التواجد رفقة إخوتي وزملائي في المنتخب الوطني”.

وبخصوص انتقاله لصفوف “سبارتاك موسكو” ردّ :”إنها فُرصة أتيحت لي، وتحدي سأعمل على رفعه، وأتمنّى أنّ تسير الأمور بشكل جيد”.

ويتواجد قائد “أندرلخت” السابق في أفضل جاهزية، باعتباره شارك في أربع مُباريات رفقة فريقه وتمكن من التسجيل في آخر خرجاته.

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