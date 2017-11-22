أوضح الدولي الجزائري سفيان هني، أنه لا يعارض فكرة عودته لفريقه الذي تكون فيه، نادي نانت الفرنسي، خلال الميركاتو المقبل.

ونقل الموقع الفرنسي “فوت سور7” تصريح متوسط ميدان أندرلخت، سفيان هني: “إذا كان علي العودة لنادي نانت، فلا مانع لدي”

وأكد لاعب الخضر إستعداده للتفاوض مع كل النوادي، وأنه لا يحمل أي ضغينة لناديه الفرنسي الذي تكون فيه.

“لا أغلق الباب أمام أي ناد، ولست غاضبا من نادي نانت، وإذا قدر لي العودة إلى هناك فلا مشكل لدي”

ولم يحصل هني، على فرصته خلال ثلاثة مواسم قضاها مع نانت، في الدرجة الثانية (2009-2011)، حيث لعب 4 مباريات فقط.

وهذا ما دفعه لمغادرة الفريق نحو البطولة البلجيكية، أين تألق بشكل لافت، ما جعله حاليا محل أطماع العديد من الأندية.