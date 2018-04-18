هني: “لن أنسى فضل أندرلخت وسأناصره لنهاية حياتي”

عبر الدولي الجزائري، سفيان هني، عن فخره بحمل ألوان نادي أندرلخت البلجيكي، الذي يعتبره أول فريق كبير في مسيرته الكروية.
وصرح سفيان هني، لموقع “لانوفال غازيت“: “أندرلخت كان أول نادي كبير في مسيرتي المهنية، وسيبقى يحظى بمكانة خاصة بالنسبة لي”.
وأضاف: “لقد بعثت مؤخرا، برسالة إلى المدير الرياضي لنادي أندرلخت، هيرمان فان هولسبيك، لأشكره من أعماق قلبي”.
وتابع: “هيرمان، منحني فرصة اللعب في هذا النادي والبطولة التي اكتشفتها لأول مرة، لذا سأبقى من المناصرين الأوفياء لأندرلخت، حتى نهاية حياتي”.
وختم سفيان هني: “أتمنى أن يتوج أندرلخت، بلقب هذا الموسم، وأرى انه بإمكانه تحقيق ذلك، بالنظر لمردود الفريق والمباريات المتبقية”.
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