هني يطالب لاعبي فريقه السابق “أندرلخت” بالثأر !

وجه الدولي الجزائري، سفيان هني، رسالة لزملائه في ناديه السابق أندرلخت البلجيكي، بمناسبة مباراتهم المقبلة أمام نادي كلوب بروج، مطالبا إياهم بالثأر.

وكشف موقع “وال فوت” البلجيكي، رسالة سفيان هني، للاعبي أندرلخت، والتي قال فيها: “عليهم الثأر من الخسارة التي تلقيناها بنتيجة 5-0، في البطولة”.

وأضاف: “لا يمكنني أبدا نسيان هذا اللقاء، لذا يجب على لاعبي أندرلخت، إظهار عزيمة كبيرة في المواجهة المقبلة التي ستجمع الفريقين”.

وتابع اللاعب الحالي لسبارتاك موسكو: “لا أظن أن لاعبي أندرلخت، لازالو يفكرون في تلك الخسارة، لذا أتوقع فوزهم بمباراة الغد”.

يذكر أن نادي أندرلخت، سيواجه غدا الأحد، نادي كلوب بروج، لحساب ذهاب مبارايات “البلاي أوف”، لتحديد المتأهل للأوروبا ليغ.