هواوي تكشف عن أحدث معالج في العالم “كيرين 990” الجيل الخامس

عرضت مؤسسة هواوي معالجها الأحدث في العالم “كيرين 990″، وهو المعالج المتوافق مع خدمة الجيل الخامس.

وكشف المدير التنفيذي لمجموعة هواوي ريتشارد يو عن المعالج، على هامش معرض “إي أف أي” للأجهزة الإلكترونية ببرلين.

ويعد معالج “كيرين 990 ” الجيل الخامس الأحدث من نوعه وهو الذي سيستخدم في سلسلة هواتف هواوي “مات 30”.

وقال يو خلال عرضه للمعالج، أنّه يعد أول شريحة معالجة متكاملة في العالم تدعم تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.

وأضاف المدير التنفيذي، أن هواوي عملت على الارتقاء بهذا المعالج من حيث الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة وحوسبة الذكاء وخدمة الانترنت.

وهو ما يؤدي حسب ذات المتحدث، إلى توسيع نطاق تجارب الهواتف النقالة إلى مستويات غير مسبوقة.

“كيرين 990 ” يتلائم مع أكثر الهواتف تطورا

ويتوافق معالج “كيرين 990 ” الجيل الخامس مع أكثر الهواتف الذكية تطورا في العالم .

حيث تم دمجه مع مودم لاتصالات الجيل الخامس، وذلك بالاعتماد على تقنية التصنيع المتطورة EUV بدقة 7 نانومتر.

ويتيح هذا المعالج تلبية متطلبات الأجهزة والهواتف عبر شبكات وأنماط مختلفة من الاتصالات .

ويمكن أن تصل سرعة تنزيل البيانات بفضل هذا المعالج إلى 2.3 جيغابايت/الثانية وبمقدار 1.25 جيغابات/الثانية عند أوقات الذروة.

ويعتبر “كيرين 990 ” أول شريحة في العالم مزودة بوحدة معالجة عصبية ثنائية النوى، لضمان كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتيح معالج كيرين 990 ” الجيل الخامس، الاستفادة من إشارات الصور IPS5.0 الجديد.

كما يعزز المطابقة المجسمة و الفلترة ثلاثية الأبعاد وخفض مستويات الضوضاء لالتقاط صور أكثر إشراقا .

من جانب آخر يسمح IPS5.0 المستخدم في “كيرين 990” باستخدام تقنية مزدوجة النطاق لخفض الضوضاء .

وتعطي هذه التقية مقاطع الفيديو الملتقطة أكبر جودة خاصة من ناحية التجسيد اللوني والمعالجة الفورية للفيديو.