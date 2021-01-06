هواوي يجهّز قاعات جامعة هواري بومدين بمعدات تكنولوجية

قدمت شركة هواوي بالجزائر هبات إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تمثلت في تجهيز قاعات جامعة هواري بومدين بمعدات تكنولوجية.

وقامت هواوي، بتجهيز بعض أقسام المؤسسات الجامعية المشاركة بمسابقتها العالمية المتخصصة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وشارك بالمسابقة 150 ألف طالب بأزيد من 2000 معهد وجامعة من 82 دولة،وتمكن 109 فريق من الوصول إلى الأدوار النهائية.

وينتمي الطلبة المتفوقون في هذه المنافسة إلى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، والمدرسة العليا للإعلام الآلي وجامعة مولاي الطاهر “سعيدة”.

إضافة إلى ومؤسستان للتكوين العالي تحت وصاية وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتخضع للوصاية البيداغوجية للتعليم العالي.

وتتمثل المؤسستان في المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران.