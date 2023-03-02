هولندا.. منح دراسية للطلبة الجزائريين

أعلنت سفارة هولندا في الجزائر عن إطلاق التسجيلات في برنامج المنح الدراسية MSP .

كما دعت سفارة هولندا المهنيين الجزائريين الشباب المهتمين بمنحة قصيرة الأجل في مختلف التخصصات إلى تقديم طلباتهم.

في حين، أشارت السفارة ذاتها، إلى أن آخر أجل للتسجيل هو 30 مارس من السنة الجارية.

ومن جهتها، أعلنت السفارة الإيطالية في الجزائر، عن فتح المنح الدراسية التي تروج لها مؤسسة “ماما صوفيا”، تخليدا لذكرى السفير لوكا أتاناسيو. وهذا بهدف تعزيز التعليم العالي ومعرفة اللغة الإيطالية.

‎كما أوضحت السفارة الإيطالية، أن أمام 43 طالبًا أجنبيًا فرصة لحضور إحدى الدورات الـ62 للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير. وهذا لمدة ثلاث سنوات في جامعة الاتصالات عن بعد eCampus للعام الدراسي 2023-2024.

‎وتستهدف المنح الدراسية المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا من 12 دولة مختارة. على غرار الجزائر، أفغانستان، ألبانيا، إثيوبيا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جمهورية الكونغو، الصومال، تونس.

وأعلن التمثيل الدبلوماسي لكندا في الجزائر، في بيان نشر على صفحته الرسمية. عن إطلاق منحة دراسية جديدة للطلاب غير الكنديين، بمن فيهم الجزائريون. بالإضافة إلى ذلك، ابلغت سفارة كندا في الجزائر أن هذه المنح الدراسية قصيرة المدة.

هذه المنح الدراسية هي جزء من التبادلات قصيرة الأجل. والتي تسمح لهؤلاء الطلاب الجزائريين بمتابعة الدراسات وإجراء البحوث. في هذا السياق ، سيستفيد المرشحون من العديد من المزايا.