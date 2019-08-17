هيئة الحوار: “أولويتنا إجراء إنتخابات رئاسية ولو لعهدة إنتقالية واحدة”

قال أعضاء لجنة الوساطة والحوار، أن الهيئة ستستمع للمجتمع المدني والمجتمع السياسي، وذلك في مواعيد يومية لهم مع مختلف التيارات، للوصول إلى خلاصة تقدم في ندوة وطنية، تكون قبل نهاية السنة.

وأضاف أعضاء اللجنة، في ندوة صحفية، اليوم السبت، أن الأولوية بالنسبة للجنة، هي إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، ولو لعهدة انتقالية واحدة.

وأضاف أعضاء لجنة الحوار، أن الفترة الإنتقالية، سيتم خلالها صياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات برلمانية، لضمان الحريات الديمقراطية.

وفي ما يخص أعضاء لجنة الحوار، أكدوا أن اللجنة مفتوحة لكل الشخصيات، وأنها تضم مناضلين بسطاء، وأساتذة وأطباء، وغيرهم.

وأضاف أعضاء اللجنة، أنهم يقدمون كل ما في وسعهم، ويصرفون الوقت والجهد والمال، لأن البلاد في وقت حرج، وهناك بوادر أزمة اقتصادية تظهر في بلد، ويجب الإسراع في الرجوع بالبلد، للإستقرار السياسي.

وأكد أعضاء اللجنة، أن الفكرة السياسية، يجب أن يشارك فيها جميع الجزائريين، فالجزائر هي بلاد الجميع، وليست بلاد النخبة.