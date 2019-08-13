هيئة الحوار تلتقي مع يوسف الخطيب و الأمين العام لمنظمة المجاهدين

عقدت الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار لقاءا مع القائد العام للولاية التاريخية الرابعة العقيد يوسف الخطيب المدعو سي حسان.

وحسب بيان للهيئة الوطنية للوساطة و الحوار فإنه و في إطار المساعي للوصول لحل للازمة السياسية للبلاد و بمبادرة من منسق الهيئة كريم يونس تم اليوم عقد لقاء مع قائد الولاية التاريخية الرابعة.

وحسب ذات البيان فإن القاء بين الهيئة و يوسف الخطيب تم في مقر الولاية التاريخية الرابعة

و تمحور اللقاء حول مبادرة الحوار و الوساطة من أجل التوصل لتحقيق الهدف وهو الوصول لحل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد

وأضافت ذات الوثيقة بأن العقيد يوسف الخطيب قائد الولاية التاريخية الرابعة قد ثمن عمل الهيئة متمنيا لها التوفيق و النجاح

وفي ذات السياق التقى أعضاء الهيئة و منسقها العام بالأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أين بارك هذا الأخير عمل اللجنة و مسعاها

و أكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين أن قضية الحوار الوطني و الهدف المنشود منه هي قضية ضمير من أجل الصالح العام ومن أولوياتها انتخاب رئيس للجمهورية له الشرعية.

كما أضافت المنظمة أن انتخاب رئيس للجمهورية لا يمكن إلا أن يمر عبر هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات نابعة من الشعب و بصفة متساوية

ودعت المنظمة إلى ضرورة تطبيق إجراءات التهدئة و على رأسها إطلاق سجناء الرأي