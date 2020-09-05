واجعوط: مواضيع الباك والبيام ستكون من البرامج التي تلقاها التلاميذ حضوريا

كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أن الوزارة الوصية قد انهت جميع الاجراءات المتعلقة بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وخلال ندوة نشطها اليوم السبت، كشف وزير التربية بلغة الأرقام عدد مرشحي شهادة البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط.

وأوضح الوزير أن عدد مرشحي شهادة البيام بلغ 669379 منهم 645798 متمدرس، و23581 مرشحا حرا، موزعين على 2556 مركز اجراء.

ويؤطر الامتحان 163900 مؤطرا وأستاذا حارسا، و18 مركز تجميع، و68 مركز تصحيح، يؤطرها 40 الف و500 مؤطر واستاذ مصح.

وفي ذات السياق أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أن عدد مرشحي امتحان شهادة البكالوريا قد بلغ 637538.

وأكد الوزير اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمحاربة الغش والحفاظ على مصداقية الامتحانيين، محذرا من المتابعات القضائية التي ستطال الغشاشين.

أما عن مواضيع امتحان الشهادتين، فقد جدد واجعوط التأكيد أن أسئلة البكالوريا والبيام، ستكون من البرامج التي تلقاها التلاميذ حضوريا.