وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في تيارت

كما فككت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالسبعين في ولاية تيارت، شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية الكهربائية.

وتتكون هذه الشبكة من 5 افراد كانوا محل 3شكاوي سابقة لأجل سرقات مماثلة.

وبعد التحري والترصد تم إحباط قيامهم بعملية سرقة مكنت من حجز 60 كغ من الكوابل.

بالإضافة الى أدوات تستعمل لغرض التخريب والسرقة، مع وسيلة النقل، ليتم تقديم الموقوفون أمام الجهات القضائية المختص.

حيث تم إيداع 4 منهم مؤسسة إعادة التربية بتسمسيلت، فيما تم وضع شخص تحت الرقابة القضائية.

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كما لقي شخصين حتفهما وجرح 5 آخرين، على إثر اصطدام سيارة أجرة بشاحنة في الطريق الولائي رقم 2 بفرندة في تيارت.

وفي التفاصيل، عرف الطريق الولائي رقم 2 حادث مرور خطير. بعد اصطدام سيارة أجرة من نوع “لوقان” وشاحنة من نوع “هينوا”.

وأسفر هذا الحادث، عن مقتل شخصين، ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 60 سنة. وسائق سيارة الأجرة والذي يبلغ من العمر 62 سنة. بالإضافة إلى جرح 5 أشخاص آخرين، تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية لتلقي الاسعافات.