ناقش رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، دونالد ترامب ومون جاي إن، سبل “الرد” على الإطلاق الصاروخي الجديد لكوريا الشمالية، وشددا على التهديدات الخطيرة للعالم التي تشكلها تصرفات بيونغ يانغ “المتهورة“.

وقال البيت الأبيض في بيان عقب المحادثة الهاتفية التي جرت بين الزعيمان “إن الزعيمان بحثا رد الحلفاء على الاختبار الباليستي لكوريا الشمالية”.

فضلا عن ذلك أكد الزعيمان على التهديدات الخطيرة للعالم التي تشكلها تصرفات بيونغ يانغ المتهورة.

وقال البيان، إن ترامب ومون جاي إن نددا بشدة بالأعمال المتهورة لكوريا الشمالية لتطوير برنامجها النووى والبالستى، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة تقوض أمن كوريا الشمالية وتعمق عزلتها الدبلوماسية والاقتصادية.