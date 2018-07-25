والد الطفل: “لم أتصور أن أتسلم جثة ابني داخل علبة كرطون”

قال والد الرضيع المتوفي الذي تسلم جثة ابنه داخل علبة كرطون، أنه لم يكن ينتظر، أنّ يتسلم جثة ابنه داخل علبة كرطون.

وخلال سرده لتفاصيل تسلم جثة ابنه، قال حكيم خنشاني، كنت أظن أن الذي يوجد داخل الكرطون قط ميت.

ولكنه تفاجأ بعد أن أعلمه عون المستشفى بأن الذي يوجد داخل الكرطون ابنه.

وأضاف والد الطفل، أنه بعدما استسفر الأمر من العون، قال له “أنا لا دخل لي كما قدّموه لي سلمته لكم”.

موضحا الوالد، أنه تفاجأ ورفض ذلك رفضا تاما.

قائلا “لن أنتظر أن استقبل ابني هكذا فقمت بتصويره ورفض العون أنّ أصوره.

واعتبر الوالد ماقاموا به في مستشفى أول نوفمبر بوهران، أن هذا الفعل يتنافى مع الأخلاق والرحمة، فنحن بالدرجة الأولى مسلمين.

وأضاف أنه لا ينبغي السكوت عن هذا الأمر.