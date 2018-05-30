والد لاعب المنتخب الفرنسي “فقير” متهم بالتخطيط لقتل خالته في تيبازة

قريبته رفعت شكوى ضده بعدما أبلغها المكلف بمخطط الاغتيال بتفاصيل استهدافها

مصالح أمن تيبازة استمعت لأقوال الشاكية والشاهد المكلف بعملية القتل

خالة فقير: “لدي تسجيل يثبت أن والد اللاعب فقير أحرق شقته في ليون ثم اتهم أنصار الخضر للحصول على تعويضات”

استمعت مصالح الأمن لولاية تيبازة، بحر الأسبوع الماضي، لسيدة مغتربة تدعى “ب.رمضاني” تقيم بفرنسا، قدمت شكوى رسمية حول تلقيها تهديدات بالقتل من طرف عائلة والد اللاعب الفرانكو جزائري “نبيل فقير”، الذي قالت إنه حاول استئجار بلطجية للتخلص منها وقتلها في إحدى الغابات بقرية فجانة التابعة لبلدية مرّاد، التي تنحدر منها، وأفادت المعنية لمصالح الأمن أن راعي غنم تربطه علاقة بالمدعو “محمد فقير” والد اللاعب “نبيل” منذ الصغر، بإعتباره ينحدر من المنطقة، وراء تحذيرها، وهو الأمر الذي جعل مصالح الأمن تستمع لأقوال الراعي المعني الذي قدم إفاداته في القضية الأسبوع الماضي.

بختة رمضاني لـ”النهار”: “والد فقير ابن أختي ولهذه الأسباب خطط لقتلي

“النهار” وخلال تحريها في القضية، تنقلت إلى فيلا بمنطقة شنوة في تيبازة، أين تقيم المدعوة بختة رمضاني والتي قالت إنها تختبئ في هذه الفيلا منذ أن بلغها خبر محاولة قتلها من طرف ابن شقيقتها المقيمة بمدينة مراد، وأفادت المعنية أنها رفعت شكوى رسمية لدى مصالح الأمن مدعمة بالأدلة المادية الملموسة والمتعلقة بالتخطيط لتصفيتها جسديا من قبل ابن شقيقتها.

تسجيل صوتي بحوزة الضحية يورط والد فقير في قضية حرقة شقة في ليون

وعن أسباب التخطيط لقتل المعنية، قالت إن خلافات عائلية بينها وبين شقيقتها والمتعلقة بخيانة الأمانة في كمية من الذهب، كانت قد تركتها لدى شقيقتها المقيمة في بلدية مراد، تطورت إلى حصولها على دليل مادي ملموس يتعلق بتسجيل صوتي مع عم اللاعب فقير يصرح فيه أن شقيقه “محمد فقير” طلب منه تدبر عملية حرق الشقة التي يقطن فيها بمدينة ليون الفرنسية، والزعم بأن الحريق ارتكبه مناصرون للمنتخب الجزائري لكرة القدم، عقب قرار ابنه اللاعب اللعب في صفوف منتخب الديكة بدلا من “الخضر”، وهذا كله بهدف الاستفادة من تعويضات شركة التأمين، وهي القضية التي تعود لسنة 2015، والتي انتهت بتفجير الشقة.

وأشارت محدثتنا إلى أن التسجيل الصوتي الذي بحوزتها هو الذي جعل والد لاعب نادي ليون يقرر التخلص منها.

حميد راعي “الماعز”: محمد فقير طلب مني التخلص من خالته مقابل أموال ضخمة

وقد تنقلت “النهار” إلى قرية فجانة، أين أمضينا 48 ساعة في البحث عن راعي الماعز حميد الذي يعتبر الحلقة الرئيسية في الاتهامات الخطيرة التي وجهتها السيدة المغتربة لوالد اللاعب الفرنكوا جزائري نبيل فقير، وللالتقاء بالمعني، كان لابد من انتظاره قرب منزله خلال وقت أذان المغرب.

وبعد تردد كبير أقنعنه عمي حميد بضرورة الإدلاء بشهادته في القضية، أين أكد أنه في شهر جانفي الماضي التقى المدعو محمد فقير بمدينة حجوط، علما أنهما كانا صديقان في الصغر بحكم أنهما ينحدران من قرية واحدة، ويضيف حميد في شهادته الحصرية لجريدة “النهار” والمسجلة بالصوت والصورة، أن والد اللاعب نبيل فقير بدأ يروي له مشاكل مع خالته التي رفعت دعوى قضائية ضد والدته بسب خلاف حول قضية عائلية تتعلق “بالذهب” من دون أن يبلغه عن قضية التسجيل الصوتي وحرق شقة في مدينة ليون الفرنسية.

وفي الأخير، يقول حميد إن محمد فقير طلب منه التخلص بأي طريقة من خالته المدعو بختة، وهذا بتصفيتها وقتلها، وأضاف المعني أن والد لاعب نادي ليون الفرنسي وعده بأن يغدق عليه بالأموال رفقة من ينفذ عملية قتلها.

ترك لي هاتفه النقال وقال.. تدبر القضية والأموال موجودة

الراعي حميد وفي معرض شهادته، قال إن محمد فقير ترك له رقم “الهاتف” وطلب منه الاتصال به حينما ينهي حياة خالته بأي طريقة كانت، وأضاف أنه كان يخفي القضية ولم يسر بها لأي أحد إلى غاية دخوله المستشفى بسب مرض السرطان، وهناك قال عمي حميد إنه قرر إبلاغ السيدة بختة بالقضية والتي سارعت إلى تقديم شكوى لمصالح الأمن، مشيرا أنه تم استدعاؤه وأدلى بشهادته في القضية.

غابة فجانة.. الملاذ الآمن لتنفيذ الجريمة

وحسبما أفاد به الراعي حميد، فإنه رغم رفضه الانخراط في هذه العملية القذرة، إلا أنه يملك معلومات حول رغبة أفراد من عائلة فقير تنفيذ العملية في غابة فجانة، حيث كانت الجهة التي تريد تنفيذ العملية تحاول استدراج الضحية إلى الغابة والتخلص منها.