والي البليدة: 455 مصاب بالفيروس بمختلف مستشفيات الولاية وسيتم رفع العدد الى  700 سرير

أخبار الجزائر
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والي البليدة: 455 مصاب بالفيروس بمختلف مستشفيات الولاية وسيتم رفع العدد الى  700 سرير
بقلم عباس عادل

اكد والي ولاية البليدة كمال نويصر في تصريح لاذاعة البليدة انه لا يمكننا وقف زحف وباء كورونا اذ ظل المواطن يخرق قواعد الوقاية واستمر في رمي بقرارات الحظر الاحترازية عرض الحائط.

كما ناشد المسؤول الاول على جهاز التنفيذي بالولاية بعض المواطنين بالولاية وقف الاشاعات التى تتحدث عن وجود اكتضاض في المستشفيات.

وأكد الوالي ان عدد لا يتجاوز 455 مصاب بفيروس كورونا  يقبعون بمصالح مختلفة لكوفيد 19 عبر مستشفيات  البليدة.

وكشف الوالي ان المستشفيات التي تستستقبل الحالات المؤكدة هي مستشفى فرانتز فانون، مستشفى الفابور ، مستشفى مفتاح مستشفى العفرون وبوفاريك، وأن 600 سرير إستشفائي محضر لفائدة المصابين بالوباء.

وسيتم رفع العدد الى  700 سرير الاسبوع القادم بعد استلام مصلحتين جديدتين لتكفل بمرضى كوفيد 19


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