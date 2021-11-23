والي العاصمة يأمر بتهيئة نفق واد أوشايح بصفة دورية والحفاظ على نظافته

أسدى والي الجزائر أحمد معبد تعليمات صارمة خلال خرجته الميدانية اليوم إلى عدة مشاريع ومنشأت بالعاصمة منها نفق وادي أوشايح. أين أمر الوالي الجديد للعاصمة بضرورة تهيئة النفق بصفة دورية والحفاظ على نظافته بتكثيف عمليات التنظيف والتنقية والتطهير به.

وعلى إثر ذلك قامت مصالح مديرية الأشغال العمومية التابعة للولاية بعملية تنظيف وتنقية وتطهير النفق. وشملت العملية الكنس اليدوي والميكانيكي، مع تنظيف الجدران، وكذا رفع الأتربة المتواجدة داخل النفق . كما قام العمال بتطهير المكان ورشه أليا بإستعمال شاحنة الرش الألي للماء.

أين تم تسخير لهذه العملية عدد كبير من الاعوان بالإضافة إلى وسائل مادية تتمثل في شاحنة مجهزة بألة الكنس الألي. ووكذا شاحنة بصهريج، شاحنات لرفع الأتربة. من جهة أخرى قامت مؤسسة إنجاز وصيانة الإنارة العمومية ERMA بعملية إعادة تهيئة إنارة النفق ليلا.

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قام صبيحة اليوم والي العاصمة الجديد أحمد معبد بعد 4 أيام من تنصيبه بخرجة ميدانية عاين فيها عدد من الشاريع عبر إقليم الولاية. حيث تفقد عدد من مشاريع فك الإختناق المروري والنقاط السوداء بالجزائر العاصمة. أين كان مرقوف بمديري الأشغال العمومية والموارد المائية.

وخلال الخرجة التفقدية عاين الوالي أحمد معبد كل من طريق فريفالون ما بين باب الوادي و شوفالي وكذا المنحدرات والدروب، بلدية وادي قريش. بالإضافة إلى النقطة السوداء عند مقطع القناة بطريق 5 جويلية ببلدية دالي ابراهيم. وأيضا أشغال مشروع إنجاز الطريق السريع ما بين 5 جويلية والطريق الإجتنابي الجنوبي بالعاشور والدراية حتى بابا حسن و الطريق الاجتنابي الثاني.

ثم عرج الوالي إلى سطاولي أين عاين أشغال مشروع إنجاز نفق أرضي باسطاوالي في إطار مشروع تهيئة المداخل و الطرق لمنطقة التوسع السياحي سيدي فرج بالم بيتش و ازور بلاج.

كما كانت لوالي العاصمة الجديد زيارة تفقدية إلى أشغال إنجاز مداخل ملعب الدويرة بمرافقه المتعددة. وكذا في إطار فك الخناق عن مدخل الدويرة والملعب. ومشروع أشغال إنجاز محول على الطريق الاجتنابي الثاني الرابط ما بين بابا حسن الدويرة الخرايسية.

وقام أحمد معبد بزيارة ورشة أشغال النقطة السوداء الطريق الوطني رقم 01 الطريق الجنوبي على مستوى مداخل محطة نقل المسافرين متعددة الأنماط.

أحمد معبد يزور ورشة انجاز المحطة متعددة الأنماط في بئر مراد رايس

وزار والي العاصمة ورشة أشغال إنجاز المحطة متعددة الأنماط ببئر مراد رايس. ورشة أشغال إنجاز نفق أرضي بالشراقة غرب المحاذي لسوق الفلاح سابقا. كما تفقد ورشة أشغال إنجاز النفق الأرضي بالطريق الولائي رقم 111 الشراقة. وأشغال مشروع إنجاز الرابطة مابين سيدي امبارك ببئر خادم والطريق الجنوبي حي المنظر الجميل القبة والمنشأة الفنية “الجسر”.

أما بالنسبة لأشغال الطرقات تفقد الوالي كل من إزدواجية الطريق الولائي رقم 111 ما بين الشراقة و عين البنيان. وكذا ازدواجية الطريق الولائي رقم 142 على مسافة 3.5كلم بأولاد فايت، الطريق الولائي 133 حصة الطريق. وأيضا إزدواجية الطريق الولائي رقم 142 على مسافة 3.5كلم اولاد فايت والطريق الولائي 133 حصة المنشأة الفنية.

بالإضافة إلى إزدواجية الطريق الولائي رقم 233 على مسافة 6.3 كلم اولاد فايت و الطريق الدائري الثاني زرالدة. وأيضا إزدواجية الطريق الولائي رقم 133 على مسافة 6.5 كلم بين الطريق الولائي اولاد فايت و الطريق الولائي رقم 233.

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