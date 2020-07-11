والي العاصمة: 917 مصاب بكورونا تمت معالجتهم في المنازل

كشف والي العاصمة، يوسف شرفة، اليوم السبت، أن 917 مصاب بكورونا تمت معالجتهم بالمنازل.

وأعلن الوالي عن تسخير 13 مصلحة مخصصة لمعالجة كوفيد تم تجنيدها بالوسائل الخاصة.

كما تم تسخير 1000 سرير على مستوى الفنادق لمواجهة الطلب على المعالجة ونقص الضغط على المستشفيات

من جانب آخر، صرح والي العاصمة أن اكثر من عشرة الاف عامل تلقوا منح مواجهة الوباء.

ودعا الوالي إلى توفير كل وسائل الحماية للطاقم الطبي وشبه الطبي، مشيرا أنه من غير المعقول أن نكون في وضعية تكون فيها المستلزمات الطبية غائبة.

كما أكد شرفة أنه سيتم تسخير كل الطاقم الطبي الموجود خارج القطاع الصحي، من بينهم الأطباء الذين كانو على مستوى الاقامات الجامعية مثلا والأطباء الذين هم في حالة تقاعد، حيث سيتم الاتصال بهم، وتكون لهم منحة تعادل راتب الطبيب.

وأفاد الوالي أن كل المخابر التي تقوم بالتحاليل خاصة أو عمومية، تم التصريح لها للقيام بالكشف عن الفيروس.