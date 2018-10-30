والي تلمسان : إحالة 42 مستفيد من السكنات الاجتماعية بسبدو على العدالة بسبب التصريحات الكاذبة

كشف والي ولاية تلمسان علي بن يعيش خلال إشراف على توزيع 2830 وحدة سكنية بمختلف الصيغ اليوم أن التحقيقات في قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بدائرة سبدو.

والتى خلقت موجة من الإحتجاجات عقب نشرها حيث تم الإعلان أنه تم إكتشاف 42 مستفيدا زوروا ملفاتهم إضافة إلى التصريحات الكاذبة.

مؤكدا أنه لا تسامح مع هؤلاء وسيحالون على العدالة مقدما أمثلة عن بعض الأشخاص ممن يمكلون سجلات تجارية.

وكذا محلات ومشاريع وسيارات كانوا ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية.

كما أكد والي الولاية أن نفس الطريقة ستتبع بالنسبة لقائمة دائرة تلمسان التى عرفت هي الأخرى موجة من الاحتجاجات صباح اليوم وذلك بتشكيل لجنة تحقيق في كافة المستفيدين.