والي تيارت يشدد على ضرورة بعث الحركة الإقتصادية والإهتمام بمناطق الظل

دعا اليوم الاربعاء والي ولاية تيارت الى بعث الحركة الإقتصادية المتعطلة منذ ما يفوق شهرين بفعل الحذر من انتشار الجائحة، مع وجوب التأقلم معها بإتخاذ الاجراءات الوقائية ودفع عجلة التنمية.

وشدد والي الولاية محمد أمين درامشي خلال اجتماعه مع مجلس الولاية الموسع الى الإهتمام بمناطق الظل. وإستغلال الأغلفة المالية المحلية المتوفرة في التنمية مع ضرورة ترشيد النفاقات بحضائر السيارات للمؤسسات العمومية وتعميم مادة السير غاز كوقود بديل عنا.

دعا الى إشراك الجمعيات التي اثبتت نفعيتها خلال هذا الظرف الاستثنائي وأمر بإحصاء إحتياجات السكن بمختلف الصيغ عبر مختلف البلديات.

كما امر بالانتقال الشامل من الإنارة العمومية الكلاسيكية إلى إستعمال اللاد ومن الكهرباء الريفية إلى الطاقة الشمسية كنا امر بالشروع الغعلي في ،التحضير للدخول الاجتماعي القادم.

لا سيما ما تعلق بالدخول المدرسي والجامعي كما شدد على ضرورة مكافحة الامراض المتنقلة عن طريق المياه.

وامر المسؤولين المعنيين بعملية موسم الحصاد والدرس لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية استقبال المحاصيل.

كما ألح الوالي على ضرورة التنسيق الكلي بين المصالح والمدبريات لخلق ظروف افضل عبر مختلف المجالات .