والي تيارت: المشاريع التي لم تنطلق منذ سنوات تم تحويلها إلى مناطق الظل

قال والي ولاية تيارت اليوم أن ملف مناطق الظل يعتبر اولوية له وسيعمل على إزالة كل الفوارق بين مختلف سكان الولاية وتمكين الجميع من التنمية سواء في المدن او القرى اوالمداشر.

وكشف محمد امين درامشي ” الذي استعاد عافيته واستأنف عمله بعد 25 يوما من المرض ” بلغة الأرقام أنه منذ مباشرة مهامه شهر فيفري الماضي شرع في إحصاء مناطق الظل بولاية تيارت.

والتي بلغت 587 منطقة يقطنها 156 الف ساكن وتم احصاء 2012 مشروعا لفائدتهم ونظرا لصعوبة مصادر التمويل.

أين قرر الوالي تحويل جميع المشاريع التي لم تنطلق منذ سنوات وتوجيهها الى مناطق الظل منها 377 مشروعا بتكلفة 699 مليار سنتيم تم الإنطلاق فيه فعليا.

منها 100 مشروعا تم استلامها في ظرف قياسي رغم الظروف الصعبة نتيجة انتشار وباء الكورونا التي استفادت منها 79 منطقة ظل منها مشاريع تخص المسالك والإنارة وايصال الماء الشروب.

وانجاز قنوات الصرف الصحي في تلك المناطق التي كانت تعاني منذ عقود منها و بلغت قيمة هذه المشاريع الاخيرة 96 مليار .

مضيفا ان جميع المشاريع المبرمجة لفائدة مناطق الظل سيتم استلام 99 بالمئة منها قبل نهاية العام بإستثناء مشروعين سيتم استلامهم مع بداية العام القادم .

وعن الدخول المدرسي أضاف والي الولاية ان عدد من المؤسسات التربوية سيتم استلامها لتقليص الاكتظاظ مؤكدا انه امر بمنع استعمال مادة المازوت في جميع المدارس الإبتدائية والإستعانة بالغاز الطبيعي او المدينة.

وقال الوالي فيما يحص إرشاد النفقات في المشاريع ان بعض المناطق عوض ايصال شبكة الغاز وشبكة الكهرباء لها التي تتطلب اموالا ضخمة سيتم تزويدها بالطاقة الشمشية أوتوفير صهاريح و توزيعها على سكان تلك المناطق.