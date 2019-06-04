والي تيبازة يزور جناح طب الأطفال بمستشفى الأمومة والطفولة

أدى اليوم الثلاثاء، والي تيبازة، محمد بوشمة، صلاة العيد بمسجد نور الاسلام، رفقة السلطات المحلية و الاطارات المنتخبين والسلطات العسكرية
ثم قام بزيارة مستشفى الامومه والطفوله بجناح طب الاطفال،من تنشيط جمعيةالبسمة، التي قامت بتوزيع هدايا وحلويات على المرضى، في جو يسوده الفرحة بعيد الفطر السعيد.
وبهذه المناسبة السعيدة، تقدم السيد الوالي محمد بوشمة بتقديم اخر التهاني الى جميع مواطني ولاية تيبازة، و اطيب التمنيات و أنبل العبارات، داعيا الله عز وجل أن يتقبل منل ومنكم وان يعيده علينا بالصحة والعافية.
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