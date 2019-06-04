والي تيبازة يزور جناح طب الأطفال بمستشفى الأمومة والطفولة

وبهذه المناسبة السعيدة، تقدم السيد الوالي محمد بوشمة بتقديم اخر التهاني الى جميع مواطني ولاية تيبازة، و اطيب التمنيات و أنبل العبارات، داعيا الله عز وجل أن يتقبل منل ومنكم وان يعيده علينا بالصحة والعافية.