والي سيدي بلعباس يمنح سكنا لائقا للعائلة الشاب الذي أضرم النار في جسده

استقبل منذ قليل والي ولاية سيدي بلعباس ساسي أحمد عبد الحفيظ، بمقر ديوانه، أفراد من أسرة المواطن الذي أضرم النار في جسده الثلاثاء الماضي.

المدعو “ب، ش 28 سنة” أقدم على إضرام النار في جسده في سياق المطالبة بمسكن عمومي ايجاري.

ويتواجد حاليا بالمصلحة الطبية المتخصصة في معالجة الحروق الكبيرة بوهران.

بعدما تم نقله الثلاثاء الماضي من مصالح الاستعجالات الطبية للمركز الاستشفائي الجامعي ” الدكتور حساني عبد القادر ” لسيدي بلعباس.

أسرة الشاب المصاب المتمثلة في والدته وشقيقته أعربا للوالي عن تشكراتهما للسلطات و كذا حسن التكفل الذي لقيته في أعقاب الحادث المأساوي .

كما عبرت أسرة الشاب المصاب عن سعادتها لدى إبلاغها صبيحة اليوم بقرار ترحيلها إلى مسكن ايجاري عمومي.

جاء في إطار التكفل بالحالة الصحية و الاجتماعية التي تعيشها هذه العائلة و التي تضم الإبن المصاب، زوجته و ثلاثة من أطفاله بالإضافة إلى والدته وشقيقته.

من جهته بادر والي الولاية بالتعبير عن تمنياته بالتعافي للشاب المصاب، مؤكدا بأن المصالح الاستشفائية تقوم بما عليها للتكفل الجيد بوضعه الصحي.