والي عنابة يصدر بيانا حول العثور على 4 جثت تعود لشابين وفتاتين

أخبار الجزائر
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والي عنابة يصدر بيانا حول العثور على 4 جثت تعود لشابين وفتاتين
بقلم نسرين محفوف

كذب والي ولاية عنابة، بريمي جمال الدين، الأخبار المتداولة عبر بعض صفحات التواصل الإجتماعي، والمتعلقة بالعثور على أربعة جثث.

وتفيد الاشاعات بالعثور على 4 جثت لشابين وفتاتين تم ذبحهم ببلدية سرايدي .

وأضاف البيان بأن المصالح الأمنية قامت بفتح تحقيق لتحديد هوية مروجي هذه الأخبار الكاذبة والزائفة، لإتخاد كل الإجراءات القانونية في حقهم.

كما فندت مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة الخبر المتداول عن وجود اربعة ضحايا تم العثور عليهم متوفين بمنطقة سيرايدي.

وقالت مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة أنها لم تتلق هذا أي نداء تدخل بخصوص الحادثة.

بيان والي عنابة

بيان والي عنابة


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