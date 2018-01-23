نفى والي ولاية قسنطينة، عبد السميع سعيدون، أنّ تُغير الوحدات السكنية بصيغة “عدل” نحو وجهات أخرى.

وأضاف أنّ 2000 وحدة من سكنات “عدل” التي انتهت بها الأشغال ستسلم لمستحقيها عن قريب مطالبا بقليل من الصبر.

كما فنّد الشائعات التي تقول ّأن الصيغ السكات ستسلم إلى منتسبي قطاع الأمن الوطني وآخرين غير مسجلين ضم المعنيين.

جاءت تصريحات الوالي بعد زيارة قادته لتفقد مشاريع سكنية بالمدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينيسا.

وأكد الوالي أن السلطات الولائية تقوم بمجهودات جبارة من أجل تسليم جميع الصيغ السكنية في آجالها القانونية.