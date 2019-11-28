والي معسكر يتفقد مكان إنهيار المبني ويقف على عمليات الإنقاذ

تنقل والي معسكر، صبيحة اليوم الخميس، رفقة السلطات العسكرية والأمنية والمدنية إلى مكان وقوع إنهيار منزل بحي بابا علي بمدينة معسكر.

ويقف الوالي شخصيا على متابعة عمليات البحث والإنقاذ، أين أمر مدير الحماية المدنية بتسخير كافة الوسائل للتكفل بالضحايا.

واستيقظ سكان حي بابا علي على وقع انهيار منزل، والذي أدى إلى وفاة شخص يبلغ من العمر 50 سنة تم انتشاله من الأنقاض.

كما تم إسعاف سيدة أصيبت بحروق من الدرجة الثانية، في إنفجار عنيف لقارورة غاز البوتان نتيجة لحدوث تسربات.

ومن جهتها، فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.