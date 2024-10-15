قناة النهار والي ولاية النعامة: شهدنا اليوم حوادث مؤسفة راح ضحيتها 13 شخص و25 جريح بقلم الجزائر نشر في 15 أكتوبر 2024 - 21:12 algeria شارك غرِّد أرسل 26 0 رابط دائم : https://nhar.tv/s9Hi1 الجزائر اقرأ أيضا طالع هابط: مشروع إزدواجية الطريق رقم 1 شمال جنوب.. "كملوه وخلاو الجلفة تعاني" قناة النهار 13 أكتوبر كمال مهوي يقصف بالثقيل.. "ياكلوا عند ماما فرنسا ويجو يحكو على محرز" قناة النهار 12 أكتوبر رئيسة جمهورية الهند نؤكد دعم الهند للجزائر والالتزام بدفع العلاقات إلى أعلى مستوى قناة النهار 14 أكتوبر الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب في أوساط سكان الأحياء الخضراء بأولاد فايت في العاصمة قناة النهار 13 أكتوبر تيارت / نصيرة .. معاناة أم وأطفالها الأربعة داخل غرفة من الحجر بقرية العسايلية قناة النهار 28 سبتمبر تجارة : ملف السيارات حبيس الأدراج وسط إلتهاب أسعارها بالأسواق قناة النهار 25 سبتمبر ارتفاع الحصيلة إلى 5 وفيات و26 جريح .. الدرك الوطني يكشف تفاصيل وملابسات حادث النعامة قناة النهار 15 أكتوبر طالع هابط: دكاترة ينظمون وقفة احتجاجية ويوجهون رسالة لرئيس الجمهورية من أجل التوظيف قناة النهار 01 أكتوبر طالع هابط: "قضية مشروع سكني بالملايير في سكيكدة .. صاحب المشروع يوضح أسباب السابوطاج" قناة النهار 13 أكتوبر كمال مهوي: إبراهيم مازة لاعب ممتاز ولازم يكون أساسي رغم صغر سنه وما نخليهش عامين كيما بن ناصر" قناة النهار 12 أكتوبر