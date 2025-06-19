والي وهران في زيارة تحفيزية لسيدات الخضر

قام والي ولاية وهران، سمير شيباني، اليوم الخميس، بزيارة سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، بمقر تربصهن الجاري بوهران.

وتنقل والي وهران، سمير شيباني، إلى مركب ميلود هدفي، أين تجري سيدات الخضر تربصهن الحالي.

والتقى والي الولاية، بالطاقم الفني لمنتخب السيدات، ولاعبات الخضر، أين اطمئن على ظروف سير هذا التربص.

كما حرص والي ولاية وهران، سمير شيبان، على تحفيز العناصر الوطنية، وابداء دعمه لهن، قبل أخذه صورة تذكارية جماعية مع سيدات المنتخب الوطني.