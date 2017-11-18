وثائق الحالة المدنية «مدرحة» بأختام مصنوعة في تونس للبيع مقابل 150 أورو

مصالح الأمن توقف شخصا زوّر أختاما رسمية جزائرية استنسخها في تونس

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر مشتبها فيه عن جناية تقليد أختام الدولة واستعمالها للتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وانتحال هوية الغير.

كما تم حجز ثلاثة أختام رسمية خاصة بدائرة إدارية بولاية داخلية، وأوراق رسمية صادرة عن دولتين أجنبيتينو بالإضافة إلى مبالغ مالية تمثلت في 10 آلاف دينار جزائري و500 أورو و200 دينار تونسي.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، فإن قوات الشرطة التابعة لفصيلة المساس بالآداب العامة للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية على مستوى محطة نقل المسافرين بالخروبة قامت بإلقاء القبض على المتهم بعد عملية تفتيش روتينية، وعثر عناصر الأمن على ثلاثة أختام رسمية لبلدية في ولاية داخلية بحوزته.

بالإضافة إلى أوراق رسمية تمثلت في شهادات الحالة المدنية على بياض من دولة أجنبية، وبعض الوثائق الصادرة من دولة مجاورة معدّة للتزوير، بالإضافة إلى مبالغ مالية تمثّلت في 10 آلاف دينار جزائري و500 أورو 200 دينار تونسي.

وأضاف المصدر أن المشتبه فيه اعترف أن جميع الأختام التي ضبطت بحوزته قام باستنساخها في تونس، كما اعترف باستغلاله تلك الأختام لتزوير بعض الوثائق لـ9 أشخاص يقيمون في بلدية إقامته مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 دينار جزائري إلى 150 أورو حسب الوثيقة المطلوبة.

وبعد تفتيش منزل المشتبه فيه، عثرت مصالح الأمن على شهادة عدم الزواج وشهادة الحالة الشخصية وشهادة حياة وشهادة ميلاد، كما أكد شقيق المشتبه فيه أن الأخير استعمل جواز سفره للخروج والدخول من وإلى التراب الوطني.