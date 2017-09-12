قال الناخب الوطني السابق والحالي لمنتخب اليابان، وحيد حاليلوزيتش، إنّ توقعاته خالفت الواقع، بتراجع “الخضر” إلى الوراء.

في حوار لموقع “غول” العالمي اليوم الثلاثاء، شدّد حاليلوزيتش على أنّه كان يعتقد تقدم الخضر بعد رحيله، لكن حدث العكس.

وأبرز البوسني صدمته إثر إقصاء الخضر من تصفيات مونديال روسيا 2018. وتابع: “بصراحة.. بعد كأس العالم 2014، كنت أتوقع تحسن المنتخب الجزائري، والذهاب إلى أبعد من ذلك”.

وأردف: “المنتخب الجزائري لا يزال لديه لاعبون في أكبر أندية العالم”.

كما أكد البوسني: “علاقتي لا تزال وطيدة مع الجزائريين”.

وأظهر البوسني حنينه للجزائريين الذين بكى معهم عند آخر لقاء له مع الخضر أمام ألمانيا في ثمن مونديال 2014.

وقال: “صدقوني، كل يوم أحصل على حوالي 10 مكالمات من الجزائر.. اتصل بي مشجعون، فضلا عن مسؤولين وصحافيين.