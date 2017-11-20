ورقة تاج “نابليون” بسعر “خيالي” في المزاد العلني

بيعت ورقة غار ذهبية صنعت لتاج “نابليون” عند تتويجه عام 1804، بسعر 625 ألف يورو.

خلال مزاد نظمته دار “أوزنا”، أمس الأحد في “فونتينبلو” بباريس.

وتجاوز هذا المبلغ بكثير السّعر المقدّر أساسا، وكان بحدود 100 إلى 150 ألف يورو، على ما أوضحت دار المزادات.

مشددة على أن هذا المزاد أثار اهتماما كبيرا في صفوف جامعي التّحف الأجانب والفرنسيين.

وأضافت أن هذه الورقة، التي تتمتع بتفاصيل دقيقة “حفظت في عائلة الصائغ حتى أيامنا هذه.

وكان نابليون رأى أن التاج، الذي يظهر أعلى جبين الإمبراطور في لوحة دافيد الشهيرة “تتويج نابليون” ثقيل جدا .

خلال جلسة قياس، فقرر الصائغ مارتان “غيوم بيينيه” يومها سحب 6 أوراق كبيرة ووزعها على بناته.

ويذكر أن التاج كان مؤلفا من 44 ورقة كبيرة و12 ورقة صغيرة وقد أذيب خلال مرحلة استعادة النظام الملكي (1815-1830) .

وضاعت الأوراق الخمس الأخرى، وبيعت ورقة كبيرة أخرى انفصلت عام 1805 عن تاج نابليون خلال تتويجه، في الثمانينات.

بسعر 80 ألف فرنك فرنسي وباتت الآن ضمن مجموعة متحف “فونتينبلو” الوطني.