ورقلة: القبض على شخص بتهمة القتل العمد

تمكنت شرطة ورقلة من إلقاء القبض على شخص وشريكته والدة الضحية، في قضية القتل العمد، فيما تبقى الأبحاث متواصلة للقبض على قاتل الطفل القاصر.

وفي هذا السياق أفاد بيان لأمن ورقلة، بخصوص قضيتي القتل العمد التي راح ضحيتها شخص في عقده الثاني من العمر،

وقضية وفاة طفل ذو خمس سنوات بطلق ناري بواسطة بندقية صيد وإصابة أربعة أشخاص من عائلته.

وفي هذا الشأن أوضح البيان، أن وقائع القضية الأولى، وهي قضية عائلية تعود بتاريخ 03-02-2022 في حدود الساعة السابعة وعشرون دقيقة صباحا.

وهذا بناء على ورود مكالمة هاتفية إلى قاعة الإرسال بأمن ولاية ورقلة، مفادها وجود شخص ملقى على الأرض بالقرب من ثانوية محمد العيد آل خليفة بحي بوزيد ورقلة.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتطويق المكان والمحافظة على مسرح الجريمة، وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة بحيثيات القضية،

ليتم بعدها التنقل إلى عين المكان و إجراء المعاينة الميدانيةـ تبين أن الضحية شخص في عقده الثاني من العمر، أصيب على مستوى قوقعة الرأس، الفم، الأنف والخد الأيسر.

و في هذا الشأن، وفور تلقي مصالح الشرطة القضائية المتمثلة في الفرقة الجنائية، بأمن الولاية هذا البلاغ جنّدت جميع الإمكانيات البشرية والمادية تكثيف الأبحاث والتحريات.

وفي وقت قياسي، في حدود الساعة الرابعة مساء من تاريخ 03-02-2022 تمكنت ذات الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيه

وتوقيفه-زوج والدة الضحية- رفقة شريكته والدة الضحية، حيث وبعد التحقيق مع أطراف القضية تبين بأن أسباب القتل هي خلافات عائلية.

بالمقابل، اتخذت الضبطية القضائية بأمن الولاية كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهما، فيما سيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية فور الإنتهاء من التحقيق معهما.

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كما أن القضية الثانية وهي خلاف بين الجيران تعود وقائعها حسب ذات البيان، بتاريخ 03-02-2022 في حدود الساعة السادسة مساء.

حيث تلقت قاعة الإرسال بأمن الولاية مكالمة هاتفية مفادها استقبال مستشفى محمد بوضياف ورقلة لطفل متوفى ذو الخمس سنوات من العمر،

وإصابة أربعة أفراد من عائلته لشظايا طلق ناري بواسطة بندقية صيد، من طرف أحد جيرانهم بحي سكرة الرويسات ورقلة بسب خلاف بينهم.

وفي هذا الخصوص اضاف ذات المصدر بأن الضحايا الأربعة تلقوا العلاج وحالتهم مستقرة.

كما أن مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة جندت جميع الإمكانيات البشرية والمادية، واتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة.

وهذا من خلال تكثيف التحريات والأبحاث الميدانية قصد توقيف الفاعل في قضية الحال.