ورڨلة: منع كل المظاهر التي تتنافى والتباعد الاجتماعي وغلق الأسواق وأسواف المواشي بالولاية

قرر والي ولاية ورڨلة أبو بكر بوستة غلق الاسواق اليومية والاسبوعية وكذا أسواف المواشي عبر كامل إقليم الولاية.

ووفق بيان لمصالح الولاية فقد تقرر كذلك منع كل المظاهر التي تتنافى والتباعد الاجتماعي التي تؤذي الى انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأضافت مصالح الولاية انه يمنع منعا باتا مايلي:

وضع الكراسي والخيام في الساحات والطرق العمومية بمناسبة الإحتفال بالأعراس الختان والجنائز.

تظاهرات فلكلور والخيالة والبارود.

مواكب السيارات السياحية في الاعراس على الا يتجاوز سيارتين سياحيتين.

يحرص الإمام على التباعد الإجتماعي في صلاة الجنازة وكذا عند مراسيم دفن الميت وتقديم التعازي.

في حال المتوفي مصاب بكورونا لايحضر الجنازة إلا 3 من أفراد عائلته.

على عائلة المتوفي مصاب بكورونا تفادي إستقبال المعزين بالمنزل العائلي وتفضيل التعازي بالهاتف.

يتعرض صاحب المنزل الذي يقام فيه حفل زفاف أوختام اوأي نشاط أخر بوضع كراسي في الطريق العمومي أوالساحات العمومية إلى متابعة قضائية.

وضع بالمحشر لمدة 8 ايام السيارات التي تكون بالموكب الذي يتعدى سيارتين وتمدد إلى 30 يوما في حال العودة.

يعلق نشاط الجمعيات التي تنشط هذه الإحتفالات بإستعمال الخيالة والبارود أثناء الإحتفال بالزفاف أوالختان.

ويدخل هذا الإجراء في اطار المسعى الهادف الى تفادي انتشار فيروس كورونا