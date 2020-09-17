وزارة العدل: صدور أحكام جديدة بالحبس والغرامة المالية ضد 19 شخصا في اليوم الأخير من “الباك”

أصدرت العدالة، الخميس، عدة أحكام بالحبس بشأن وقائع تتعلق بتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا أو الأجوبة عنها.

وحسب بيان وزارة العدل، فإن المحاكم أصدرت في هذا اليوم الأخير من إمتحانات البكالوريا عقوبات الحبس والغرامة المشددة في حق 19 شخصا بالغا سن الرشد الجزائي، كما أمرت بإيداع 10 آخرين رهن الحبس المؤقت في إنتظار محاكمتهم.

وأضح ذات المصدر، أن الوقائع تتعلق إما بالقيام بنشر أو إفشاء أسئلة البكالوريا أو الأجوبة عنها أو إنتحال هوية الممتحن من طرف الغير، مع العلم أن الجهات القضائية لم تسجل إلى غاية اليوم الخميس 17 سبتمبر أية واقعة تتعلق بنشر أو إفشاء الأسئلة أو الأجوبة قبل إنطلاق الإمتحانات، ذلك أن جميع الحالات المسجلة تتعلق بالنشر أو الإفشاء بعد إنطلاقها.