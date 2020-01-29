وزارة الأشغال العمومية تنشر اعلانات صفقاتها عبر موقعها الالكتروني

أعلنت وزارة الأشغال العمومية أنه سيتم نشر كل الإعلانات الخاصة بالصفقات في القطاع عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت وزارة الأشغال العمومية، في بيان لها، أنه سيتم نشر إعلانات المناقصات وإعلانات المنح المؤقت للصفقات في الأشغال العمومية والنقل وكذا جميع الإعلانات المتعلقة بهذا القطاع، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الوصية.

وأوضحت الوزارة أن هذا المسعى يندرج ضمن إطار “عصرنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدراية لفائدة المتعاملين الإقتصاديين المعنيين بنشاطات القطاع”.

وأكد البيان أيضا “أن الإجراء جاء ايضا من أجل تعزيز الإشهار عبر الصحافة الساري المفعول”.

ونشرت الوزارة موقعها الرسمي: www.mtpt.gov.dz.