وزارة الإتصال.. تسليم واستلام المهام بين لعقاب ومزيان

سلم اليوم الثلاثاء، محمد لعقاب، وزير الاتصال السابق، المهام للوزير الوافد الجديد لوزارة الإتصال محمد مزيان.

وفي كلمة له خلال عملية تسليم واستلام المهام بين الوزيرين، هنأ لعقاب الوزير الجديد وتمنى له التوفيق والسداد و النجاح في تحقيق المزيد من التقدم والرقي لبلادنا.

كما أكد أنه اشتغل خلال فترة توليه منصب وزير الاتصال، على عدة ملفات وأتت ثمارها بفضل تظافر الجهود.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور