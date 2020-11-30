تسجيل 1810 مخالفة ضد البيئة وتحرير 1217 عقوبة خلال 8 أشهر

قامت وزارة البيئة من خلال المفتشين الولائيين، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 31 أوت 2020، بتنفيذ 1129 زيارة تفتيشية.

وحسب بيان للوزارة، فقد سجلت مصالحها من خلال هذه الزيارات التفتيشية، 1810 مخالفة، فيما تم تحرير 1217 عقوبة.

وأوضح البيان، إن هذه المخالفات، تتعلق تحديدا بـ517 مخالفة لعدم المطابقة للعقود الإدارية، و165 مخالفة للاعتداءات المتعلقة بالنفايات الخطرة الخاصة.

بالإضافة إلى 137 مخالفة متعلقة بالنفايات المنزلية وما شابهها، و59 مخالفة لتلوث الهواء، و45 مخالفة تتعلق بالضوضاء والرائحة، و204 مخالفة المصبات السائلة في الأوساط البيئية.

وكذا 76 مخالفة تدهور الأنظمة البيئية والإطار المعيشي، و25 مخالفة تتعلق بالسقي بمياه الصرف الصحي، و368 مخالفة لعدم وجود إجراءات السلامة والنظافة.

و174 مخالفة لعدم احترام المعايير البيئية، و40 مخالفة لعدم وجود المندوب البيئي.

أما فيما يخص العقوبات التي بلغ عددها 1227 عقوبة فقد تم تحرير 70 إغلاق مؤقت

و17 إغلاق نهائي، و103 اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكذا 392 إعذار رسمي، و564 توصيات وتحفظات وتحذيرات، و68 استدعاء، وسد 3 مصبات للصرف الصحي.

وتأتي هذه الزيارات التفتيشية عبر القطر الوطني بهدف رفع مستوى الوعي البيئي للمؤسسات والتأكيد من الإلتزام بتطبيق المعايير المعتمدة ـ

وتؤكد وزارة البيئة أن الفرق التفتيشية تواصل متابعة الجهات المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية، وفقا للقانون والتنظيم حول حماية البيئة السارية المفعول.

ويأتي ذلك لتحقيق التزاماتها الدولية وحماية الأنظمة البيئة والوسط الطبيعي.

كما أكدت الوزارة، أنها ستعمل على تفعيل عقوبات الردع على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتطبيق العقوبات على الجهات المخالفة وفقا للقوانين.

وفي الأخير، أكدت الوزارة، استعدادنا لمرافقة المؤسسات المصنفة لمكافحة التلوث بشتى أنواعه هذا من خلال مؤسساتها تحت الوصاية.