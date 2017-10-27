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وزارة  التجارة تدرس امكانية تطبيق شهادتين جديدتين على المواد المستوردة

الوطني
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وزارة  التجارة تدرس امكانية تطبيق شهادتين جديدتين على المواد المستوردة
بقلم مصطفى.ق

 يدرس قطاع التجارة امكانية اضافة شهادتين  جديدتين تطبق على المواد المستوردة, يكون المستوردون ملزمون باستخراجها خلال  الفترة المقبلة.

وحسب وزير  التجارة محمد  بن مرادي تتضمن الشهادة الأولى وثائق تؤكد أن المنتوج المستورد يسوق في البلد الأصلي  .

فيما تتضمن الشهادة الثانية أسعار الشراء في بلد المنشأ  كضمانة لنوعية  المنتوج, يضيف المسؤول الاول عن القطاع.

وقال الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية  للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018.

أن  “القطاع لا يرغب في اضافة اعباء جديدة على اسعار المواد المستوردة إلا انها اجراءات تمثل ضمانة على نوعية المنتوج”.

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