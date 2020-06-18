وزارة التجارة: سجل تجاري مؤقت للمؤسسات الناشئة صالح لمدة ستة أشهر

قامت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة بتقديم تسهيلات تتعلق بطلب الحصول على سجل تجاري مؤقت للمؤسسات الناشئة.

ويدخل هذا في إطار التسهيلات المقدمة من طرف الحكومة لتشجيع انشاء المؤسسات الناشئة و يحمل عبارة “سجل تجاري مؤقت للمؤسسات الناشئة صالح لمدة ستة أشهر “.

وجاء أيضا في بيان لوزارة التجارة أنه بعد انقضاء ستة أشهر يستوجب على الممثل القانوني للمؤسسة الناشئة تقديم طلب الحصول على السجل التجاري العادي في حال نجاح المشروع.

ويجب تقديم طلب تمديد استثنائي مرة واحدة للسجل المؤقت، حسب نفس الإجراءات، مع دفع حقوق القيد في السجل التجاري المقدرة ب 1000 دينار في حال فشل المشروع كليا في الميدان.