وزارة التربية تأمر باحياء المولد النبوي الشريف عبر المؤسسات التربوية 

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها، بتنظيم احتفالات المولد النبوي الشريف غدا الأربعاء عبر كل المؤسسات التربوية.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منها فإن الإحتفالات تتضمن تزيين المؤسسات التربوية، إلقاء دروس ومحاضرات من قبل أساتذة وباحثين، في المجال الديني، والتاريخي والثقافي حول المناسبة، وبمشاركة أئمة بالتنسيق مع المديريات الولائية للشؤون الدينية.

كما تتخلل هذه الإحتفالات تنظيم منافسات فكرية ودينية بين التلاميذ حول السيرة النبوية الشريفة، وإطلاق مسابقات ولائية لحفظ القرآن الكريم، وتعليم أحكامه، وتشجيع التلاميذ على المشاركة فيها، وإقامة معارض تبرز الموروث الثقافي من عادات وتقاليد المنطقة في إحياء المناسبة خاصة ما تعلق باللباس التقليدي، الوطني، الأغذية التراثية، الأطباق التقليدية، الحناء، الحكايات والروايات من التراث الوطني.